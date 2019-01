Avec une carrière de plus de 15 ans au plus haut niveau dans le football professionnel, Thomas Chatelle reconnaît avoir fait partie des "chanceux" dans le milieu du ballon rond. Cependant, l’après-football a suscité de nombreuses craintes chez l’ex-Diable rouge.

"L’après-carrière est une obsession lorsqu’on est joueur de foot. On sait qu’on fait un choix risqué à la base car on met beaucoup de choses de côté, dont la possibilité de faire des formations et mener de longues études", admet-il.

Après de multiples blessures qui l’ont éloigné des terrains pendant plusieurs mois, l’ancien joueur d’Anderlecht a parfois eu peur de devoir arrêter subitement sa carrière au plus haut niveau. "La crainte de finir sa carrière de façon précoce a trotté dans ma tête de nombreuses fois. Je pense d’ailleurs que tous les sportifs de haut niveau appréhendent le moment où il faut arrêter, que ce soit contraint ou non", poursuit le consultant de la RTBF.

D’où l’importance de préparer avec soin l’après-carrière mais également de bien s’entourer. "J’ai vu beaucoup de jeunes flamber autour de moi. Il est important de gérer son patrimoine avec intelligence", souligne Thomas Chatelle.

D’ailleurs, beaucoup de stars du ballon rond se retrouvent ruinées après leur carrière, malgré un salaire colossal, pour une carrière qui se joue parfois à un rien. "Parfois, les plus forts ne percent pas. Très peu réussissent au plus haut niveau et donc certains se retrouvent sans rien et avec peu de perspectives sur le plan professionnel."

L’ancien Mauve reconnaît également l’importance jouée par sa famille. "J’ai toujours eu un train de vie normal durant ma vie de footballeur. Ma grande chance, c’est que ma famille n’avait rien à voir avec le monde du foot, mes frères et sœur ont eu une carrière plus classique et ça m’a permis d’avoir les pieds sur terre et de connaître la vraie vie."