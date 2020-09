La côte belge. Destination de vacances familiales par excellence et désormais lieu de résidence de Thomas Didillon. Pas d’appartement au cœur de l’agitation mais une maison un peu isolée. À l’image du Français qui se dit volontiers "casanier".

Enfin un peu de calme après douze mois faits de turbulences, de trous d’air et d’un atterrissage en douceur au Cercle Bruges. Une chute après être passé à Anderlecht et à Genk ? Pas pour lui. C’est même un homme heureux et toujours aussi affable qui s’est confié à nous durant 90 minutes.

Quel était le projet en signant pour quatre ans au Cercle Bruges ?

"L’idée était de rejouer, de retrouver de la compétition, de montrer ce que je vaux. Le Cercle collait à cette idée, surtout dans une situation bizarre. Chaque mercato est compliqué pour les gardiens, mais c’était encore plus le cas avec le Covid-19. J’ai décidé rapidement et c’était ce qu’il y avait de mieux à faire."