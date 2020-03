Nos abonnés Sport Premium peuvent suivre les affiches de ce samedi en direct vidéo sur le site de notre partenaire Eleven Sports.

Pour rappel, sur Les Sports Plus, nous proposons deux formules d'abonnement: Sport Expert et Sport Premium. Dans les deux cas, le premier mois est gratuit, sans engagement. Pour découvrir nos offres d'abonnement, rendez-vous ici.



La deuxième formule vous donne un accès complet au site d'Eleven Sports et donc à leurs trois chaînes télé. Ce samedi, vous pouvez suivre cinq rencontres en direct vidéo ! Voici le programme:

Sur Eleven Sports 1:

- Atletico Madrid - Séville à 16h00

- Barcelone Real Sociedad à 18h30

Sur Eleven Sports 2:

- Schalke - Hoffenheim à 15h30

- Monchengladbach - Dortmund à 18h30