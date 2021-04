Ce samedi, le LOSC a remporté une étonnante victoire sur le terrain du PSG. Grâce à ses trois points, les Dogues s'emparent seuls de la première place de Ligue 1. Au-delà du résultat, les joueurs franciliens auront surtout déçu dans le jeu. En première ligne: un certain Neymar. Le Brésilien était de retour après une absence de deux mois sur blessure. Et il n'a rassuré personne.

En fin de rencontre, il a même reçu une carte rouge (deux cartes jaunes) après une altercation avec Tiago Djalo, lui aussi exclu. Pour A Bola, le jeune défenseur est revenu sur cette grosse dispute. "Je n'ai rien fait" commence le Portugais. "Après cette faute, l'arbitre a sifflé et il a fini par m'agresser. Je suis tombé au sol. Il a essayé de me prendre le ballon et m'a frappé avec sa main sur le menton. Et puis j'ai été expulsé sans savoir pourquoi."

En plus, la bagarre ne s'est pas arrêtée-là. Les deux joueurs ont dû être séparés pour qu'ils n'en viennent pas aux mains. "Dans le tunnel, il m'a dit des choses que je n'aimais pas. Il m'a même jeté un strap au visage." Pour le joueur du LOSC, Neymar ne devrait pas se croire tout permis. "Je respecte tout le monde, qu'il s'agisse de Neymar ou d'un autre joueur. Mais je pense que les autres devraient aussi respecter. Nous sommes des collègues professionnels, et c'est ce qui manque à Neymar, un peu plus de respect. Neymar doit avoir plus de respect. "

A noter qu’il s'agit déjà de la quatrième carte rouge pour Neymar depuis son arrivée au PSG.