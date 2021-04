Si De Bruyne est plus décisif offensivement, Youri n’a rien à lui envier défensivement.

Match au sommet ce samedi entre Manchester City, qui se dirige tout droit vers un nouveau titre de champion d’Angleterre, et Leicester, 3e, à un point de United et 15 unités des Citizens. Mais ce duel, c’est aussi, et surtout, celui qui oppose deux des meilleurs milieux de terrain au monde : Kevin De Bruyne et Youri Tielemans.