L'ancien président de l'UEFA est suspendu depuis quatre longues années à cause d'une "violation du code d'éthique". Il est reproché à Michel Platini d'avoir reçu des pots de vins lors de l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La suspension était claire: l'ancien triple Ballon d'Or ne peut plus s'approcher de près ou de loin au monde du football pendant 4 ans. Pour le journal L'Equipe, il est revenu sur cette suspension: "Il n'y aura rien à fêter puisque je ne me suis jamais considéré comme suspendu."



Platini déjà de retour ?

Le 8 octobre prochain, Platoche pourra revenir dans le milieu du football. D'accord, mais pour y faire quoi ? Si le Français ne se voit pas revenir au sein de l'UEFA, il ne dirait pas non par contre à une petite pige en tant que Président de la FFF (Fédération française de football). Toujours dans la même interview, il déclare: "Beaucoup de gens m’en parlent déjà. (...) Des copains me conseillent d’y aller, d’autres me disent : "c’est quoi l’intérêt d’être président de la FFF quand on a été président de l’UEFA ?" Mais même cette échéance-là me parait lointaine. Je n’y ai pas encore vraiment pensé. Une fois ma suspension terminée, on verra comment les gens me considèrent, ce qu’ils me proposent. J’attends de voir les regards sur moi. (…) Peut-être que certains préféreront continuer à m’aimer de loin..."

Noel le Graet, l'actuel président de la FFF, n'est pas totalement fermé à cette idée. Il a répondu à Platini en expliquant, "On s'est un peu perdus de vue depuis quelque temps. Il reviendra dans le football. Si la Fédération l'intéresse, évidemment que c'est un bon candidat. Après, il faut être élu. Mais c'est tout à fait respectable s'il le souhaite. J'avais été un petit peu choqué ou déçu par ses propos. Mais le temps passe. Franchement, je n'ai jamais de rancune contre qui que ce soit. Je l'ai prouvé, je crois."

Une machine à polémique

Ce n'est pas la seule casserole que traîne Michel Platini pendant sa longue carrière. L'an dernier, il avait déjà défrayé la chronique avec une déclaration qui avait fait couler beaucoup d'encre. Le sujet : la Coupe du Monde 1998 remportée par les Français, "Quand on a organisé le calendrier, on a fait une petite magouille. Si on finissait premier du groupe et que le Brésil finissait premier, on ne pouvait pas se rencontrer avant la finale. On ne va pas s’emmerder pendant six ans à organiser la Coupe du monde si on ne peut pas faire quelques petites magouilles. Vous pensez que les autres ne le faisaient pas dans les autres Coupes du monde ? Tu penses…"

Le dirigeant français avait subi les foudres de la presse française pour ses propos aussi maladroit que franc. En conférence de presse, Didier Deschamps a évoqué le cas de l'ancien numéro 10 des Bleus: "Je suis content pour Michel, a déclaré le technicien. Il a dû trouver le temps long, très long. Je ne connais pas ses intentions, vers quelle voie il va aller. C'est un homme qui aime le foot, qui va dans le sens du foot. Qu'il retrouve sa liberté de choisir à nouveau, tant mieux pour lui. Je suis content pour lui." D'ici quelques jours Michel Platini sera libre et il aura tout le temps de réfléchir à sa reconversion.