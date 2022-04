D’après Het Nieuwsblad, Valence se serait renseigné à son sujet. La Liga semble correspondre à son style de jeu et puis, anecdotiquement, il aurait l’occasion d’y affronter Karim Benzema. "Il a toujours été mon attaquant préféré", a récemment confié le Marocain.

Quand le rideau tombera sur cette saison, il ne lui restera qu’un an de contrat à la Ghelamco Arena. Laurent Depoitre, qui a récemment prolongé son séjour à Gand, espère que son acolyte restera. "Tarik et moi avons parlé de cela (l’avenir)", a avoué Depoitre à HLN. "Il sait que je reste mais c’est à lui de décider si cela doit impacter son propre avenir. J’aimerais qu’il reste. Nous nous entendons bien. J’espère que le club et lui trouveront un accord."