La décision est fortement critiquée par les joueurs et internautes

Jeudi matin, l'Union belge de football annonçait l'annulation de tous les matches de jeunes et ceux programmés en divisions amateurs, en raison de l'épidémie de coronavirus qui touche de plein fouet notre pays. "Les entraînements sont également annulés, précisait l'Union belge. Et ce tant au niveau du football prairie que du futsal et du mini-foot."

Mais la Belgique du foot semble décidément aussi compliquée que la lasagne institutionnelle qui forme notre pays au niveau politique. Ainsi, il existe plusieurs fédérations ou corporations dont une a décidé de résister encore et encore à l'envahisseur viral. La Ligue francophone de football en salle, plus connue sous le sigle LFFS, a décidé de maintenir les matches. "La LFFS a décidé de ne pas annuler ou suspendre ses compétitions dans les cinq provinces, précise-t-elle sur sa page Facebook. Pour autant, la LFFS n'est bien évidemment pas indifférente à la situation et suit d'ailleurs son évolution de très près. Elle appelle à la vigilance de tous ses affiliés et rappelle de suivre les recommandations qui vous sont faites par les autorités sanitaires pour éviter la propagation de ce virus."

Une décision assez suprenante alors que les compétitions nationales de l'Association belge de football en salle (ABFS), dont dépend la LFFS, a elle décidé d'annuler ses compétitions. En d'autres termes, on interdit les compétitions nationales alors qu'on autorise les matches en provinciales.

Inévitablement, la décision a été fortement critiquée sur les réseaux sociaux. Les internautes et joueurs affiliés à la LFFS dénoncent "une décision irresponsable". Ainsi, un joueur dénonce le fait que tous les sports aient décidé d'interrompre leurs compétitions, sauf à la ligue. Un autre déplore "le manque de courage" des responsables de la Ligue.

