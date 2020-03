La décision est tombée ce vendredi midi: les divisions inférieures ne reprendront pas et les classements sont donc gelés.

C'est ainsi qu'en 2e division amateurs, le FC Knokke est officiellement devenu champion au beau milieu de cette crise sanitaire. Dans ce club, on retrouve un certain Tom De Sutter. L'ancien Diable rouge a été sacré champion à trois reprises avec Anderlecht et une avec le Club Bruges. Ce vendredi, il "fête" donc son 5e titre en équipe première.Nos confrères du Laatste Nieuws l'ont contacté pour recueillir ses impressions, forcément étranges, sur la manière dont ce titre a été officialisé: "C'est bizarre d'être déclaré champion de cette façon, mais beaucoup de choses étranges se sont produites récemment. Cette décision est finalement logique et puis, nous étions déjà presque champions avec nos 18 points d'avance sur le deuxième."Reste à savoir quand ce titre pourra être fêté. Du moins, de manière réelle. Car De Sutter assure avoir déjà vu passer "beaucoup de bières virtuelles sur WhatsApp". Toujours sont contrat la saison prochaine avec Knokke, l'ancien mauve évoluera donc en D1 Amateurs.