Absent depuis mi-janvier en raison d'une blessure à la cheville gauche, Harry Kane pourrait retrouver le chemin des terrains plus rapidement qu'espéré.

Le buteur des Spurs pourrait fêter son retour le 23 février prochain face à Burnley. C'est ce qu'a fait savoir son entraîneur Mauricio Pochettino vendredi en conférence de presse.

Dans un premier temps annoncé absent pour une durée d'un mois et demi, Harry Kane pourrait finalement retrouver la compétition anglaise bien plus tôt que prévu. "Tout se passe bien", a déclaré Pochettino. "Nous devons même calmer ses ardeurs car il aimerait déjà rejouer. Quand on le voit s'entraîner, on se dit qu'il pourrait déjà être prêt pour dimanche mais nous devons rester réalistes".

Une blessure qui n'est pas nouvelle pour Kane. C'est la quatrième saison consécutive que l'Anglais est contraint de mettre un pas de côté pour soigner cette blessure récurrente.

Toutes compétitions confondues, Kane a inscrit vingt buts et délivré six assits en 31 matchs pour le compte des Spurs, cette saison.