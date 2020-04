Sous pression de l'opinion publique, Tottenham a décidé, tout comme Liverpool, de ne pas faire appel aux aides gouvernementales mises en place par les autorités britanniques.

Le club de Premier League avait annoncé fin mars que ses 550 employés recevraient une réduction de 20% sur leurs salaires d'avril et mai. Tottenham a finalement annulé cette décision.

"Tous les employés, qu'ils soient à temps plein, temps partiel ou mis en congé, recevront l'intégralité de leur salaire d'avril et de mai", a communiqué le club londonien. "Seule la direction verra son salaire diminuer."

Le président Daniel Levy a déclaré il y a deux semaines qu'il pourrait utiliser le fonds d'urgence instauré par le gouvernement afin de maintenir les emplois. Ce qui avait suscité de nombreuses critiques, notamment de ses propres supporters. Tottenham, le club de Jan Vertonghen et Toby Alderweireld, fait partie du top 10 mondial des clubs en termes de chiffre d'affaires.

"Les critiques que nous avons reçues ont été très dures surtout par rapport au bon travail que nous faisons, notamment au niveau local", a déclaré Levy lundi. "Nous n'avons jamais eu un autre objectif que celui de protéger les emplois alors que nous essayons de traverser cette période incertaine du mieux que possible. Nous en sommes désolés et nous allons tout faire pour que nos supporters soient fiers de leur club."

Ces prochaines semaines, le nouveau stade des Spurs sera réservé au personnel des soins de santé (NHS) et leurs familles afin qu'ils puissent être testés au coronavirus.

Pour le moment, Newcastle, Bournemouth, Norwich et Sheffield United sont les quatre clubs de Premier League à avoir placé une partie de leurs employés dans le programme gouvernemental.

Liverpool avait annoncé dans un premier temps son intention d'en faire de même avec une partie de ses salariés avant de se rétracter rapidement et de s'en excuser face aux réactions indignées des supporteurs et d'anciennes gloires comme Jamie Carragher et Stan Collymore.

La Premier League est à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre mais la direction espère encore pouvoir terminer la saison.