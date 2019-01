Le FC Nantes et sa direction "gardent espoir" que son ancien attaquant, Emiliano Sala, disparu lundi soir en avion alors qu'il rejoignait à Cardiff où il venait d'être transféré, soit retrouvé "sain et sauf", a annoncé le club mardi.

"La direction et l'ensemble du club gardent espoir et c'est toute la famille du FC Nantes qui prie pour qu'Emiliano et les autres passagers de l'avion soient enfin retrouvés sains et saufs", a écrit le club sur son site internet.

"Je suis toujours dans l'espoir, c'est un battant. Ce n'est pas fini, il est peut-être quelque part", a ajouté le président du club Waldemar Kita, cité dans le communiqué.

L'avant-centre italo-argentin, qui avait signé pour trois ans et demi au Pays de Galles samedi, était passé lundi au centre d'entraînement de la Jonelière prendre ses dernières affaires.

Il devait ensuite retourner en soirée à Cardiff pour participer à son premier entraînement sous ses nouvelles couleurs, mais l'appareil, un monomoteur, a disparu des radars à une vingtaine de kilomètres au nord de l'île de Guernesey.

Les recherches lundi soir et dans la journée de mardi n'ont pour le moment trouvé aucune trace de l'appareil ou de ses occupants.