Ce lundi, le transfert de Faïz Selemani à Courtrai a été officialisé par le club courtraisien. Un transfert forcé qui ne plaît pas à l’Union puisque le joueur a rompu son contrat le liant au club saint-gillois. Si dans un premier temps l’utilisation de la loi 78 a été évoquée, il s’avérerait que ce soit pas le cas de figure habituel qui a été appliqué. « La loi de 78, c’est la possibilité pour un joueur de mettre fin unilatéralement à son contrat, moyennant paiement d’une indemnité. En Belgique, il existe un gentlemen’s agreement qui dit qu’un club s’interdit de transférer un joueur qui a actionné la loi de 78. Mais ici, nous ne sommes pas dans ce cas de figure, il s’agit d’une rupture de contrat pour motif grave. On peut donc parler de loi 78 mais ce n’est pas la disposition dont on fait généralement état, nous sommes donc en dehors du cas de figure impliquant le gentlemen’s agreement », précise Fabrice Vinclaire, l’avocat de Faïz Selemani.La rupture du contrat pour motif grave invoquée par Selemani et ses représentants, elle s’explique par l’interdiction de s’entraîner que s’est vu signifier le joueur mercredi dernier. « Cette rupture de contrat pour motif grave s’explique par le fait que le joueur s’est vu interdire l’accès au terrain, au vestiaire, par des gardes de sécurité. Nous partons donc du principe qu’il y a un fait qui a rendu impossible toute poursuite des relations professionnelles entre employé et employeur. » Si pour l’instant le transfert de Selemani à Courtrai a été officialisé par le club courtraisien, le dossier est loin d’être clos puisque la direction du club saint-gillois a fait savoir qu’elle étudiait la possibilité d’engager des poursuites auprès des différentes instances.« Notre club ne compte évidemment pas en rester là et étudie les suites à donner auprès de la Pro League, l’URBSFA et la FIFA. Sans entrer dans les détails du dossier, il est inconcevable et inquiétant qu’une personne dirigeant un club professionnel, et faisant également partie de la Pro League et de l’URBSFA, se livre à ce genre de pratiques plus que douteuses. L’image et la crédibilité du football belge prennent à nouveau un gros coup... », a précisé le club, ajoutant qu’il réagirait en temps voulu concernant le dossier Selemani.