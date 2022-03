Ils sont Anglais, ils sont ailiers, ils sont talentueux, ils ont participé à l’épopée des Three Lions à l’Euro, ils sortaient d’une saison exceptionnelle puis ils ont fait exploser les compteurs du mercato… avant de redescendre brutalement sur terre.

Jack Grealish, acheté 117 millions d’euros à Aston Villa par City, et Jadon Sancho, transféré de Dortmund à United pour 85 millions d’euros, sont arrivés avec un fardeau immensément lourd. Celui d’être deux des attaquants anglais les plus coûteux de l’histoire. Et ce poids n’a pas été simple à porter.

Grealish : 4 buts, 3 passes

Un but dès son deuxième match de Premier League, un autre but et un assist pour ses grands débuts en Ligue des champions. Jack Grealish a justifié très rapidement le crédit que lui a accordé Pep Guardiola. Mais il est ensuite rentré dans le rang.

Des prestations moins convaincantes (1 seul but par la suite en championnat) puis la tournante des attaquants (avec Foden, Mahrez, Jesus ou même De Bruyne) imposée par Guardiola ont réduit son importance. L’ancien capitaine d’Aston Villa a même passé un quart (6/23) de ses matchs de Premier League sur le banc sans pouvoir se lever.

Des petits pépins physiques l’ont aussi empêché de participer à huit sorties. Dont un problème au tibia duquel il vient de sortir avec une magnifique performance et un joli but mardi en FA Cup.

"Évidemment, je veux marquer mais la principale chose à faire est d’aider l’équipe", souligne le joueur de 26 ans qui a eu une longue conversation avec son entraîneur. "Il m’a aidé. Je veux marquer des buts et donner des passes décisives, mais il a dit que ce n’est pas tout ce qui compte."

Pep Guardiola préfère mettre de côté les statistiques. "On ne l’a pas acheté pour marquer 45 buts. Il n’a pas les qualités pour ça, mais il en a d’autres. Il joue très bien, vraiment. Les statistiques sont juste un bout d’information que nous avons, mais il y a des joueurs qui rendent leur équipe meilleure sans figurer dans les statistiques."

Sancho : 4 buts, 2 passes

Jadon Sancho a quant à lui dû attendre sa 15e apparition avec Manchester United pour enfin marquer. Auteur de 16 buts et 20 passes décisives la saison dernière avec le Borussia Dortmund, l’ailier de 21 ans a traversé une longue zone de turbulences qui lui a valu bon nombre de critiques.

Mais le changement d’entraîneur et la venue de Ralf Rangnick lui ont fait le plus grand bien. "Nous avons eu pas mal de conversations, Jadon et moi", explique l’ancien coach de Leipzig qui le connait "depuis quelques années puisque j’ai essayé de l’attirer à Leipzig quand il avait 17 ans".

Son mois de février a été plutôt bon : deux buts et deux assists qui laissent présager une fin de saison en boulet de canon. "Je suppose que c’est parce que j’ai travaillé beaucoup plus dur et que je crois beaucoup plus en moi", estime le jeune international anglais.

Mais Ralf Rangnick en veut encore plus. "Il est en bonne forme en ce moment et il s’agit de s’assurer qu’il peut jouer à ce genre de niveau en continu. Car il peut encore s’améliorer."

Formé… à Manchester City, Jadon Sancho découvrira pour la première fois l’Etihad Stadium dimanche, avec une évidente volonté de briller. Alors que Jack Grealish vivra son premier derby mancunien à domicile au moment où il retrouve sa meilleure forme.