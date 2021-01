Trois clubs déclarent forfait pour les 16es de finale de Croky Cup Football Matthias Sintzen Genk, Eupen et le Beerschot sont déjà qualifiés pour les 8es de finale, sans avoir joué. © BELGA

Les 2 et 3 février ont lieu les 16es de finale de Coupe de Belgique. Une phase de la compétition qui inclut encore des clubs amateurs. Ces derniers ont reçu une dérogation leur permettant de s'entraîner, en respectant un protocole Covid précis, mis en place par la Pro League (tests, etc.).



Cependant, les autorités locales de Dessel, Boom et Tessenderlo n'ont pas permis à leurs clubs de revenir sur les terrains. Comme prévu, le KFC Dessel Sport, le Rupel Boom FC et Thes Sport ont confirmé leur forfait pour les 16es de finale auprès des services compétents de la RBFA. Le Beerschot (qui devait jouer contre Dessel), la KAS Eupen (qui devait aller à Rupel Boom) et le KRC Genk (qui devait affronter Thes) sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition.



La phase suivante aura lieu une semaine après les 16es, soit les 9, 10 et 11 février.