Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Marco Verratti ainsi que le défenseur de l'AS Rome Leonardo Spinazzola et l'attaquant de Sassuolo Domenico Berardi ont déclaré forfait pour les matches de l'Italie en Bosnie et face à l'Arménie en éliminatoires de l'Euro-2020, a annoncé lundi leur fédération.

Verratti a été remplacé dans la liste des convoqués par le milieu de Brescia Sandro Tonali. Spinazzola et Berardi n'ont en revanche pas été suppléés. Les matches en Bosnie vendredi et face à l'Arménie le 18 novembre à Palerme sont sans enjeu particulier puisque les Italiens sont déjà qualifiés pour l'Euro.



La liste Gardiens: Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta Bergame), Alex Meret (Naples), Salvatore Sirigu (Torino); Défenseurs: Francesco Acerbi (Lazio Rome), Cristiano Biraghi (Inter Milan), Leonardo Bonucci (Juventus), Andrea Cistana (Brescia), Giovanni Di Lorenzo (Naples), Emerson Palmieri (Chelsea/Ang), Alessandro Florenzi (AS Rome), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (AS Rome), Alessio Romagnoli (AC Milan); Milieux de terrain: Nicolò Barella (Inter Milan), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Jorginho (Chelsea/Ang), Rolando Mandragora (Udinese), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (AS Rome); Attaquants: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua/Chn), Ciro Immobile (Lazio Rome), Lorenzo Insigne (Naples), Riccardo Orsolini (Bologne).