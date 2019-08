Le PSG a démarré dans les temps. L’équipe de Kylian Mbappé, buteur, a débuté sa saison avec un titre, le Trophée des Champions, en disposant de Rennes (2-1). Il y a un an, le PSG triomphait de Monaco (4-0) avec du spectacle et du champagne, déversé par les joueurs euphoriques sur l’entraîneur Thomas Tuchel après le match. Le nouvel exercice a été placé sous le sceau de la sobriété.

Le champion de France a souffert pour battre de solides Bretons, venus défendre à cinq. Il a résisté à l’ouverture du score par Adrien Hunou, au terrain et à l’humidité - et le public à de longues séquences d’ennui - pour garder la coupe qu’il monopolise depuis 2013.

Les fans asiatiques auront en mémoire les dribbles et le but (57) de Mbappé, qu’un "oohh" a accompagné à chaque prise de balle, et le coup franc victorieux d’Angel di Maria, dans cette soirée qui n’a pas été la plus belle du foot français, dans un stade aux deux tiers vides. Deux supporters courageux garderont, eux, un selfie avec Kyky après avoir sprinté au coup de sifflet final en direction du prodige qui a joué le jeu avec le sourire.

En l’absence de Neymar, suspendu, le champion du monde et l’Argentin ont été à la hauteur de leur popularité en Chine. Ils ont chacun marqué pour lancer sur un bon pied la saison sportive de leur équipe et préserver les ambitions économiques du club, qui veut prospérer dans la région. Le départ est idéal pour le nouveau directeur sportif Leonardo, rappelé dans la capitale pour succéder à Antero Henrique. En plus d’apporter un 40e titre au club, ce succès efface l’humiliation de la finale de la Coupe de France perdue face aux Bretons.