Huit joueurs anciens et actifs ainsi qu'un agent de joueurs, des Caraïbes, d'Afrique et d'Asie, ont été suspendus à vie par la FIFA pour tentatives de manipulation de matches "à des fins de paris", a annoncé mercredi la fédération internationale de football.

Le Sierra Léonais Ibrahim Kargbo, 37 ans et ancien joueur notamment du RWDM et de Charleroi au début des années 2000, Karlon Murray et Keyeno Thomas (Trinité-et-Tobago), Hellings Mwakasungula (Malawi), Kudzanai Shaba (Zimbabwe), Séïdath Tchomogo (Bénin), Leonel Duarte (Cuba) et Mohammad Salim Israfeel Kohistani (Afghanistan) on été suspendus à vie de toute activité liée au football, au niveau national et international.

Ibrahim Kargbo au RWDM (saison 2001-2002) © Reporters Ibrahim Kargbo à Charleroi (2005) © Reporters



Le défenseur kényan George Owino Audi a lui été suspendu pour dix ans et a écopé d'une amende de 15.000 CHF (13.162 euros).

La Commission de discipline de la FIFA avait ouvert des procédures à la suite d'une vaste enquête portant sur plusieurs matches internationaux ayant fait l'objet de tentatives de manipulation à des fins de paris par le Singapourien Wilson Raj Perumal, impliqué dans plusieurs scandales de trucage de matchs, a précisé la FIFA dans un communiqué.

Cette enquête à grande échelle a été menée par le département Intégrité de la FIFA "sur plusieurs années, en étroite coopération avec les parties prenantes et autorités concernées", a ajouté l'instance basée à Zurich.