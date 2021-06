Il n'y aura pas que les Belges qui supporteront les Diables Rouges à l'Euro 2020. La famille de Roberto Martinez, originaire d'Espagne, suivra également tous les matchs de la Belgique avec attention.



La petite fille du sélectionneur a d'ailleurs adressé un joli message à son père, dans une vidéo partagée à nos confrères de RTL Info. "Bonjour papa ! Tu me manques beaucoup, comme à maman et Sofiana (son autre fille, ndlr) aussi. Mais je veux que tu gagnes l'Euro. Bonne chance. Go Daddy (ndlr: vas-y papa) !"

Luella, âgée 7 ans, est l'aînée de la famille et est trilingue. Avec son père, elle participe à une campagne de lutte contre le racisme auprès des jeunes enfants.