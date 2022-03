Surpris en fin de première période par un but d'Oakley Cannonier (43e), Genk a rapidement réagi après le repos via Jay-Dee Geusens (50e). Dominateurs en seconde période, les Limbourgeois ne trouvaient cependant plus le chemin des filets et l'issue de la rencontre se jouait aux tirs au but.

Tuur Rommens, le capitaine genkois, manquait le premier tir au but du Racing puis Jay-Dee Geusens se loupait aussi sur la troisième tentative genkoise. Tobe Leysen maintenait l'espoir pour Genk en repoussant l'envoi de Dominic Corness mais Bobby Clark envoyait les Reds en quarts de finale sur le dernier tir au but.

En quarts de finale, Liverpool affrontera la Juventus qui a éliminé l'AZ Alkmaar, aussi aux tirs au but (0-0, 4-5 t.a.b.).

Les quarts auront lieu les 15 et 16 mars avec les demi-finales le 22 avril. La finale aura lieu le 25 avril à Nyon en Suisse.