Grâce à une victoire 5-1, les Limbourgeois se dirigent vers les huitièmes de finale. Genk a pris le départ idéal avec un but de Sekou Diawara (18e) en première mi-temps. Après le repos, Jey-Dee Geusens a doublé la mise depuis le point de pénalty (57e) et Diawara y est lui-même de sa propre réalisation (66e). Lewis Hall a inscrit un pénalty pour les Blues (70e) mais les Limbourgeois n'en ont pas été perturbés pour autant: Adnane Abid a réinstauré l'avance de trois buts (77e) et Dario Cutillas Carpe (90e) a mis la cerise sur le gâteau en toute fin de rencontre.

Plus tôt dans la journée, les U19 brugeois se sont inclinés dans leur propre barrage, 3-2, face aux Danois de Midtjylland. Le Club NXT avait concédé une avance de deux buts dès le premier quart d'heure et n'est pas parvenu à refaire son retard. En décembre, le Club s'était fait voler la tête de son groupe par le Paris Saint-Germain lors de la dernière rencontre de la phase de groupes, devant ainsi être reversé en barrages.