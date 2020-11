De près ou de loin, le décès de Diego Maradona ce mercredi a bouleversé le monde du ballon rond. Durant sa brillante carrière de joueur et d’entraîneur, l’Argentin s’est entouré de nombreuses conseillers.



L’un d’eux a été Bruno Santos, un agent de joueur né au Brésil et vivant à Liège depuis 2008 (il a la nationalité belge). Très actif dans notre pays, il travaille également aux Emirats arabes unis et en Chine. Au lendemain du décès de Dieu, il a accepté de dévoiler une conversation qu’il a eue avec lui. "En 2018, alors que j’étais allé voir un joueur aux Emirats, l’adjoint de Maradona à Al-Fujairah, un Brésilien, m’a expliqué qu’il était en fin de contrat. Il m'a invité à un entraînement puis sur la pelouse pour le rencontrer. J’y ai découvert un homme très ouvert et accessible, avec qui j’ai des amis en commun", se souvient Bruno Santos.



© Santos

Le sujet de discussion ? Le football et plus particulièrement… la Chine !

Finalement, Maradona s’est retrouvé au Mexique la saison suivante. "Nos discussions ont continué par téléphone mais nous ne sommes pas parvenus à un accord. Il avait signé à Dorados de Sinaloa avant de recevoir une offre concrète de Chine. Mais nous sommes restés en contact par la suite."

Dans les messages vocaux échangés par les deux hommes que Bruno Santos a accepté de dévoiler, on les entend discuter de la Chine.

"J’ai un contrat qui arrive à son terme en fin de saison et je suis libre pour entraîner n’importe quelle grande équipe en Chine. Regarde si tu trouves quelque chose de grand", a déclaré Maradona.

"Parfait. Ce que je regarde est grand et j’espère que je pourrai te trouver quelque chose d’officiel", a répondu Bruno Santos.