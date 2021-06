C'est bien connu, les Turcs sont des fanatiques de football. Et il n'y a pas que les trois clubs d'Istanbul (Besiktas, Galatasaray, Fenerbahce) qui disposent de supporters fidèles. Alexander Sorloth le vit à ses dépens. Auteur d'une saison canon en 2019/2020 avec 33 buts en 49 matchs, il a laissé une trace indélébile au club de Trabzonspor. Ce qui lui a permis de signer à Leipzig pour 20 millions d'euros.

Problème: il n'a pas eu la même réussite avec 6 petits buts en 37 apparitions en Allemagne. Ces derniers jours, des médias turcs ont envisagé le retour du Norvégien en Super League. Ce qui lui a valu... 3,2 millions de commentaires sur son dernier post Instagram ! Et ils disent tous plus ou moins la même chose: "Come back to Trabzonspor". Ce chiffre fait de lui le post le plus commenté de l'histoire pour un joueur de football. Habituellement, l'attaquant n'en récolte qu'entre 2000 et 3000. Même un peu plus s'il pose avec son ami en sélection Erling Haaland.

Pour faire revenir le Norvégien qui a évolué à Gand entre janvier et juin 2019, les supporters de Trabzonspor ont donc choisi une tactique: l'usure. Malheureusement, pas certain qu'elle soit totalement adéquate. Sur Twitter, le joueur a réagi: "Salut les fans de Trabzonspor. J'apprécie votre amour et votre soutien, mais arrêtez de m'appeler et de m'envoyer des messages. Cela rend ma vie très stressante. Trop, c'est trop" a-t-il expliqué.

Malheureusement pour l'attaquant, il ne jouera pas l'Euro avec sa sélection car la Norvège ne s'est pas qualifiée.