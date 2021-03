Formé au Lierse puis au Standard avant de filer en Israël et d'atterrir dans le club de 5e division anglaise Notts County après des détours par les Pays-Bas et la Bulgarie, Elisha Sam est un attaquant de 23 ans qui s'est distingué par un but particulièrement original ce week-end.Sam a en effet profité du quart de finale du FA Trophy face à Oxford pour planter un doublé et rapprocher ainsi son équipe de la grande finale de cette compétition réservée aux clubs semi-professionnels qui se disputera à Wembley. Son deuxième but est en train de faire le tour de la toile puisque sa reprise du talon, aussi spontanée qu'inspirée, est une petite merveille.