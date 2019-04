La police britannique du Wiltshire a procédé à l'arrestation de deux personnes soupçonnées d'avoir diffusé sur internet une photo du corps du footballeur Emiliano Sala à la morgue, a-t-elle annoncé lundi soir.

L'Argentin est décédé à la suite du crash de son avion alors qu'il quittait Nantes pour rejoindre son nouveau club à Cardiff. Les suspects sont un homme de 48 ans et une femme de 62 ans. La photo montre le corps du footballeur de 28 ans, victime du crash de son avion le 28 janvier dernier alors qu'il quittait la France pour le Pays de Galles. Il a fallu deux semaines pour localiser l'appareil. Selon l'autopsie, Emiliano Sala est décédé à la suite de blessures à la tête et au tronc. La photo incriminée a été postée sur le réseau social Twitter en février et a ensuite été reprise sur les pages d'autres réseaux sociaux.

Twitter avait rapidement retiré la photo.

Aucune trace d'effraction n'a été constatée à la morgue et l'enquête auprès du personnel n'avait rien donné. La police a demandé de cesser toute diffusion ou rediffusion de la photo sur les réseaux sociaux.