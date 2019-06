L’écart donne le vertige et dessine un gouffre. Placé dans le groupe des Diablotins, l’Espagne et la Pologne n’habitent pas sur la même planète financière.

Quand l’effectif de la Rojita est estimé à 437,3 millions d’euros, celui des Polonais plafonne à 37,4 millions. Trois Ibériques valent d’ailleurs plus que les 23 Polonais réunis : les milieux Fabian Ruiz et Mikel Oyarzabal, sans oublier l’attaquant Carlos Soler sont estimés à 50 millions.

En moyenne , chacun des joueurs retenus par Luis de la Fuente vaut 19 millions sur le marché. Une somme que le Diablotin le plus côté, Dodi Lukebakio n’atteint pas, même si sa clause libératoire est fixée à 20 millions d’euros alors que le prix moyen d’un Diablotin selon Transfermarkt est d’un peu plus de quatre millions d’euros.

La réalité chiffrée dessine clairement un Euro à deux vitesses avec d’un côté cinq très grandes nations : l’Espagne, l’Italie, la France, l’Allemagne et l’Angleterre. Et de l’autre des formations plus modeste.

Si la valeur de l’effectif serbe dépasse par exemple les 100 millions, il le doit uniquement à Luka Jovic que le Real Madrid vient de recruter contre 60 millions d’euros. Ce qui fait de lui avec l’ailier de la Fiorentina Federico Chiesa le joueur le plus cher de la compétition…