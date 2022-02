Dans l'édition de mercredi dernier du "Southport and Formby Champion", un fan de Burnley a publié une annonce pour le moins surprenante.

Atteint de Parkinson dans un stade déjà avancé, ce supporter âgé demande de l'aide et un lift pour pouvoir se rendre aux matches à domicile de son équipe fétiche.

L'annonce a été repérée par un lecteur, Carl Disley. Ce dernier s'est empressé de prendre une capture d'écran du message et l'a diffusé sur Twitter, demandant aux fans "d'aider ce gars à continuer à suivre les matches aussi longtemps que possible".

Et depuis, cette histoire fait le buzz, avec plus de 32.000 likes et plus de 9.000 partages.

L'homme d'affaires du club offre son argent!

Finalement, Dave Fishwick, homme d'affaires multimillionnaire du club de Burnley, a réagi ce samedi et a proposé de payer la personne qui aiderait le fan atteint de Parkinson à se rendre au stade. "Je paierai volontiers pour qu'un fan emmène ce retraité lors des matches à domicile de Burnley", a déclaré Dave Fishwick, actuellement occupé à promouvoir le prochain film Netflix sur sa vie. "Mon père est décédé de la maladie de Parkinson et je comprends à quel point cette maladie est terrible et débilitante."

"Si nous pouvons aider à amener ce fan aux matches et à sensibiliser davantage à la maladie de Parkinson, alors ce serait formidable", a-t-il conclu.