Histoire surréaliste provenant tout droit de la Lituanie. En 2018, le club de division 2, le FK Panevezys aurait en effet engagé le joueur sur la base d'informations totalement inventées !

Selon un membre de l'équipe de communication de la Fédération Lituanienne de football "le FK Panevezys a, semble t-il, été dupé par la fausse histoire de Barkley Miguel Panzo. Sur sa page Wikipédia, il est indiqué qu'il aurait joué 36 matchs pour Queens Park Rangers et marqué 45 buts. Or, il n'a jamais joué pour eux".

Toujours selon la même source, sur la page officielle du club, il est également annoncé que Barkley aurait participé à trois campagnes de qualification pour la Coupe d'Afrique des nations avec l'Angola. Ce que les rapports officiels ne confirment absolument pas.

Le club lituanien a rapidement tenu a clarifier la situation en précisant que le footballeur avait été engagé selon les aptitudes démontrées par le joueur lors des tests et des entraînements et non pas selon les informations indiquées sur sa page Wikipédia. Le FK Panevezys s'est cependant excusé pour les informations incorrectes qui ont été publiées sur leur site concernant le joueur.

Cerise sur le gâteau, Barkley Miguel Panzo serait coutumier du fait selon Pierre Bouby, actuel joueur du club d'Orléans, en L2:

"C’est un génie incompris ! Quand il était à Orléans, il achetait un maillot officiel de L2 à la boutique, le faisait floquer à son nom, pour le faire gagner sur Instagram !"