En Italie, depuis quelques semaines, au cœur du championnat de serie A2, Marvin Ghislandi a vécu une drôle de mésaventure samedi. L'international belge - qui évoluait encore à Charleroi en 2020 - n'a pas pu participer au nul de son équipe.

La raison ? Ses lunettes ! Pourtant, en Belgique ou sur la scène internationale, cela n'avait jamais posé le moindre problème au triple meilleur espoir belge.

"En cinq années de futsal au plus haut niveau, c'est la première fois qu'un arbitre me refuse de monter sur le terrain à cause de mes lunettes, c'est une honte", a commenté le jeune joueur qui évolue pour le compte de Bernalda. "Pourtant, la semaine précédente dans ce même championnat, cela n'a pas posé le moindre problème. C'est incompréhensible."