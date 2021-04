Voici des images que l'on préférerait ne pas voir. Et qui peuvent être choquantes. En troisième division amateur espagnole, le match entre Bon Pastor et UD Carmelo a complètement dérapé. La rixe a commencé entre les joueurs avant que les supporters se mêlent de ce véritable combat de rue. L'arbitre a bien tenté de calmer le jeu et a rapidement arrêté la rencontre. Mais le mal était fait et l'homme en noir a rapidement été dépassé par la situation.