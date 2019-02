Le président de la fédération chilienne, Sebastian Piñera, a annoncé sur Twitter avoir rencontré ses homologues argentins, uruguayens et paraguayens pour se mettre d'accord. La candidature commune de l'Argentine, de l'Uruguay et du Paraguay avait déjà été actée il y a quelques mois et Piñera a sauté sur l'occasion pour se joindre à cette candidature. La Coupe du monde 2030 fêtera le centenaire de la compétition qui avait été organisée pour la première fois en 1930 en Uruguay.

La candidature sud-américaine pourrait se retrouver face à une sérieuse concurrence. La Chine, le Royaume-Uni et l'Irlande, le Maroc, l'Espagne et le Portugal ainsi que la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie et la Serbie ont déjà tous montré un intérêt plus ou moins concret pour organiser la Coupe du Monde en 2030.

L'organisation de la Coupe du monde ne serait pas une première pour le Chili qui a déjà accueilli la compétition en 1962 mais de façon autonome. Le Brésil remportait cette année-là le trophée pour la deuxième fois avec un certain Pelé.