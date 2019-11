Dans sa quête de tout compliquer, l’UEFA franchit une première étape ce vendredi sur la route de l’Euro. Huit jours très exactement avant le tirage au sort de la phase de groupe, le 30 novembre prochain à Bucarest, qui ne servira qu’à deux choses pour les Diables, savoir s’ils joueront deux fois à Saint-Pétersbourg ou à Copenhague et connaître peut-être l’identité de leur troisième adversaire, un premier tirage a lieu ce vendredi midi pour déterminer la composition des voies des barrages.

Quatre équipes seulement sont concernées : la Bulgarie, Israël, la Hongrie et la Roumanie.

L’une de ces nations va passer par la voie B avec une demi-finale en Écosse. Les trois autres arpenteront la voie A en compagnie de l’Islande, sachant que la mieux classée des trois jouera sa demi-finale à domicile. Les autres voies sont déjà balisées avec des demi-finales sur un match sec le 26 mars puis une finale le 31 dans un lieu qui sera déterminé ce vendredi.

À noter qu’un autre tirage a lieu en parallèle et concerne indirectement les Diables. Ou plutôt leurs adversaires : Russes et Danois sauront qui disputera ses trois matchs à domicile et qui devra se déplacer au moins une fois chez l’autre hôte, non pas pour le défier, mais pour affronter soit les Diables, soit la quatrième équipe de ce groupe.

Voie A : Islande - X et X - X.

Voie B : Bosnie - Irlande du Nord et Slovaquie - Irlande.

Voie C : Écosse - X et Norvège - Serbie.

Voie D : Géorgie - Biélorussie et Macédoine - Kosovo.

Les équipes à placer : Bulgarie (29e), Israël (30e), Hongrie (31e), Roumanie (32e).