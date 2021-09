Qui donc disait que l’UEFA s’endormait sur ses lauriers et ne se remettait jamais en questions ? À l’évidence, la tentative de coup d’État fomenté par quelques grands clubs lors du projet de création de la Super Ligue a fait bouger les lignes du côté de Nyon !

Bon, d’accord, l’instance du foot européen n’est pas devenue, d’un coup de baguette magique, une start-up carburant à mille idées à la minute. Ce n’est pas le genre de la maison. Mais il y a clairement une volonté latente d’explorer de nouvelles pistes pour rendre celui-ci plus moderne et attractif, notamment à l’égard de la nouvelle génération.

Ainsi, il est de plus en plus probable qu’un Final Four soit, à terme, instauré en Ligue des champions. La crise sanitaire de l’an dernier avait obligé l’UEFA à improviser cette formule. Le résultat a été si positif que le concept pourrait carrément devenir définitif. Le président Ceferin et son board travailleraient même à une sorte de Superbowl made in Europe. Une étude est en cours pour vérifier la rentabilité de ce format, notamment vis-à-vis des télévisions, des sponsors et des réseaux sociaux. Rendre le foot ultra-spectaculaire, attiser la curiosité des fans plus jeunes, générer des audiences universelles.

À ce rythme, le président de l’UEFA finira même par convaincre la Juventus, le Real et le Barça qui, aux dernières nouvelles, ne sont toujours pas rentrés dans le rang des sages moutons et continuent à bosser en secret sur leur projet de Super Ligue.