Alors qu’il est question de revoir, sinon de supprimer le régime social et fiscal dont bénéficient les footballeurs professionnels et les sportifs de haut niveau, la Pro League a, on le sait, pris les devants.

Elle a ainsi fait appel à un trio d’experts pour préparer un projet "cohérent". Il comprend le ministre d’État et ancien président du club de basket d’Ostende, le récent informateur Johan Vande Lanotte (SP.A), le professeur de l’Université flamande de Bruxelles (VUB) Michel Maus, spécialiste en fiscalité, et le CEO de la société organisatrice de courses cyclistes Flanders Classics, l’ancien basketteur Tomas Van Den Spiegel. Cette information qui figurait mercredi dans Het Laatste Nieuws, a été confirmée à Belga.

Il est par ailleurs prévu de faire appel à un francophone pour compléter ce trio dont la première réunion était programmée ce mercredi. Étienne Davignon a ainsi déjà été approché à cet effet. Le président de la Pro League Peter Croonen a de son côté déjà conversé de manière informelle avec les principaux partis politiques intéressés par le sujet, et a établi des contacts avec les trois experts indépendants cités ci-dessus, chargés d’élargir le débat.

"Nous allons d’abord nous réunir à trois", a confié Vande Lanotte. "Ensuite on se concertera avec la Pro League. Mais on ne va pas se limiter à parler de fiscalité. Bien d’autres sujets seront abordés, comme le marché des transferts, les commissions des managers, le régime de retraite, etc. Nous voulons offrir des opportunités aux jeunes athlètes, mais dans le cadre d’un projet socialement responsable…" Les cinq piliers du projet qui devrait être présenté dans un mois sont déjà connus : 1. le règlement relatif aux intermédiaires ; 2. la transparence (fonctionnement de la clearing house et la signature d’une charte éthique avec le secteur bancaire) ; 3. mesures anti-fraude ; 4. professionnaliser les sanctions disciplinaires ; 5. sécurité sociale, retenue à la source et assurance collective.