Une banque obtient les droits de diffusion des images du foot belge : du jamais vu ! © BELGA/KBC Football Alexis Carantonis

L'ère d'Eleven Sports, détenteur des droits télé, sera donc synonyme de chamboulement inédits : c'est KBC/CBC qui diffusera, dans son appli bancaire, les "near-live-clips" issus de notre D1A. Décryptage.



Il nous a fallu lire deux fois le communiqué, vérifier la date par acquis de conscience histoire de s'assurer qu'on n'était pas le 1er avril (le confinement a un peu déréglé nos boussoles à tous, après tout). Mais l'info est bien vérifiée : c'est le bancassureur KBC/CBC qui vient de décrocher les droits exclusifs de diffusion, par voie digitale, des "near-live clips" du football belge pour les cinq saisons à venir. Un lot au tarif non précise, mais estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros, qui permettra donc aux suiveurs du football belge de voir les actions les plus chaudes et les buts de leur équipe préférée peu de temps après qu'ils aient eu lieu sur la pelouse. Le tout, donc, dans une... appli bancaire.