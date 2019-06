Le joueur brésilien de football Neymar a été accusé de viol par une femme brésilienne, dont l'identité demeure secrète, rapporte le média brésilien O Globo qui a consulté sa déclaration à la police.

Le viol aurait eu lieu le 15 mai dans un hôtel à Paris. La femme affirme avoir été en contact avec la star du football via l'application du réseau social Instagram. Un assistant aurait réservé un ticket d'avion pour elle et à son arrivée à Paris elle aurait été logée dans un hôtel non loin de l'Arc de Triomphe. Neymar l'aurait rejoint dans la chambre en état d'ébriété. Après avoir discuté et flirté, "Neymar est devennu agressif et l'a contrainte par la violence à une relation sexuelle non consentie", selon le dossier policier. La Brésilienne est retournée deux jours plus tard dans son pays où elle a déposé plainte. Elle affirme avoir eu trop peur de le faire à Paris, toujours selon le dossier. Les porte-paroles de Neymar et de son club français Paris Saint-Germain n'étaient pas disponibles pour commenter.