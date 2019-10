Mbaye Diagne n'est pas le seul à boire après un goal.

Shayon Harrison a réalisé une belle prouesse lors de l'ouverture du score pour son club d'Almere City face aux Go Ahead Eagles (1-1) en D2 néerlandaise. Et on ne parle pas tellement de son but qui ne rapportera finalement qu'un point à son équipe. L'attaquant anglais, arrivé cet été en provenance de Tottenham, est aussi adroit devant le but que pour... attraper une bière ! Après son goal, qu'il fête avec tous ses coéquipiers, il a réussi à intercepter une bière en plein vol avant de tranquillement terminer le breuvage. C'est ce qu'on appelle avoir le sens du timing.