Si la défaite du PSG face à Guingamp (1-3) en Coupe de la Ligue a surpris beaucoup de monde, elle a en tout cas fait le bonheur d’une parieuse bien inspirée sur betFirst.





Alors que le marquoir du Parc des princes affichait encore 0-0 dans la soirée de mercredi, une joueuse a effectué deux paris en direct sur betFIRST . be en misant sur la victoire du club visiteur, combinée avec une victoire de Getafe en Coupe d’Espagne pour l’un, et combinée avec la victoire de Bordeaux en Coupe de la Ligue pour l’autre. En fin de soirée, les 150 euros investis se sont transformés en un superbe montant de 20 906,50 €.

Le jeu et le risque de perdre 150 euros en valaient donc la chandelle ! Et cette joueuse est sans doute passée par pas mal d’émotions durant puisque le PSG, qui avait ouvert le score à la 63e minute, a vu la situation se retourner complètement lors des dix dernières minutes du match via deux penaltys qui permettaient à l’équipe bretonne de finalement créer l’exploit (coté à 25 contre 1 lors de son premier pari puis à 33 contre 1 quelques minutes plus tard).

Ce n’était d’ailleurs pas le seul revirement de situation favorable de la soirée puisque quelques instants plus tôt, Getafe avait pour sa part décroché la victoire face au Real Valladollid grâce à un but inscrit à la… 92e minute de jeu !