Une légende du football belge nous a quittés ce mardi : Wilfired Van Moer. Ancien joueur du Standard notamment, Van Moer est décédé à 76 ans d'une hémorragie cérébrale à l'hôpital de Louvain.

Selon les informations du Laatste Nieuws, Wilfried Van Moer avait été transporté à l'hôpital en urgence lundi.

Wilfried Van Moer est l'un des plus grand footballeurs que la Belgique ait connu. Il a débuté sa carrière à Beveren en 1965 avant de la poursuivre à l'Antwerp (1965-1968) mais surtout au Standard (1968-1975). À son palmarès, figurent trois titres de champion de Belgique avec les Rouches (1969, 1970 et 1971). À titre individuel, il a remporté trois Soulier d'or (1966, 1969 et 1970).

À cette brillante carrière en club, il faut ajouter sa grande carrière internationale, lui qui a compté 57 matchs avec les Diables rouges avec lesquels il a atteint la finale du championnat d'Europe 1980, alors âgé de 34 ans.

"Nous avons perdu une légende", déplore la fédération belge

La fédération belge de football a réagi au décès de Wilfried Van Moer mardi à l'âge de 76 ans. "Nous avons perdu une légende. Merci pour tout Petit Général", a écrit la fédération sur le compte Twitter des Diables Rouges. Van Moer, figure historique du Standard, a participé à deux Coupes du monde, en 1970 et 1982, et atteint la finale de l'Euro 1980. Il a porté le maillot des Diables Rouges à 57 reprises, marquant neuf buts. Il a également été sélectionneur national en 1996, après avoir été l'assistant de Paul Van Himst.