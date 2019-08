Double championne du monde et double médaillée d'or aux Jeux Olympiques avec les États-Unis, la joueuse de football Carli Lloyd pourrait bientôt faire des merveilles dans un autre sport. À 37 ans et même si elle faisait partie de l'équipe américaine championne du monde cet été, celle qui a été élue meilleure joueuse au monde en 2015 et 2016 sait que ses meilleures années sont sans doute derrière elle.

Dans le courant du mois d'août, elle a été conviée à participer à un entraînement commun de deux équipes de football américain, les Eagles de Philadelphie et les Ravens de Baltimore. Lors de cet entraînement, elle a réussi un placement (un tir entre les poteaux) de 50m, la vidéo ayant fait fureur sur les réseaux sociaux.

Depuis lors, nombreux sont les clubs de NFL qui s'arrachent la star américaine. Elle-même n'écarte pas la possibilité de changer de discipline. "J’ai eu des conversations avec mon mari et James [Galanis, son entraîneur] à propos de cette possibilité, a-t-elle expliqué au réseau ESPN. Ils pensent tous les deux que je pourrais y arriver et que je devrais y penser sérieusement. C’est donc ce que je fais, puisque c’est un défi."

Mais dans tous les cas, les amoureux du football américain n'auront pas l'occasion d'admirer Carli Lloyd avant 2020 car elle veut avant tout prendre le temps "de perfectionner son art".

Mais pour cela, elle devrait évidemment mettre un terme à sa carrière de footballeuse, elle qui espérait encore participer aux Jeux Olympiques l'été prochaine à Tokyo avec l'équipe américaine.