La société belge Square for you propose un système de protection adapté, notamment dans le sport.

Faudra-t-il, dans la vie d’après-confinement, se protéger pour assister aux rencontres sportives ? Dans l’attente d’un vaccin, c’est très probable. Et, dans ce contexte, les visières de protection pourraient se révéler très utiles. La jeune société belge Square for you, fondée par Didier Uytterhaege, entend jouer un rôle dans ce secteur.

"Nos visières Face Shield F2 protègent le visage et les membranes muqueuses des gouttelettes et des éclaboussures et sont un complément idéal du masque buccal", résume Lionel Fuchs, l’un des associés.

Semi-rigides, transparentes, conformes aux normes médicales, réglables grâce à un bandeau, faciles à nettoyer, ces visières en polyéthylène offrent un large champ de vision et résistent aux UV. L’usine de Vlezenbeek est, en tout cas, prête à augmenter rapidement sa production pour passer à 10 000 unités par jour, voire davantage.

"Nous sommes déjà en rapport, pour des tests, avec l’armée belge. Et nous ciblons les organisateurs de festivals, les centres commerciaux, les voyageurs, le personnel de l’Horeca, les théâtres, les cinémas et, bien sûr, le monde sportif…"

Square for you espère entrer en contact, notamment, avec les clubs de football de la Jupiler League pour éventuellement équiper les spectateurs lors des matchs. La visière est confortable et légère. Pour les supporters, elle pourrait même être logotée avec l’écusson d’un club. Accompagnée d’un masque buccal, elle offre une sécurité maximale même sans distanciation. Parallèlement, le produit pourrait aussi intéresser les sportifs eux-mêmes, notamment lors d’entraînements ou dans les salles de fitness. Le coût de fabrication dépend forcément de la production. Mais le rapport qualité-prix (environ 4 euros par pièce pour la fabrication de 10 000 exemplaires) s’annonce très compétitif, y compris en regard des sociétés chinoises, leaders du secteur.