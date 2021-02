Plus de deux ans après leur retentissante défaite 0-3, le RSCA pourra-t-il prendre sa revanche face à l'Union? Dans ce derby bruxellois qui s'annonce explosif, le match n'a jamais semblé aussi serré. L'Union est premier en D1B et n'a jamais semblé aussi proche de la première division. De son côté, les Mauves ont peut-être joué leur meilleur match face à Genk dimanche dernier et sont quatrièmes en D1A.

Pour affronter les Unionistes, Vincent Kompany a réservé quelques surprises. Notamment en défense où Lissens et Mykhailichenko prennent la place de Miazga et Lawrence. Pour le reste c'est l'équipe-type qui est alignée.

Union: Moris, Jordanov, Bager, Burgess, Teuma, Nielsen, Kandouss, Lapoussin, Fixelles, Vanzeir, Undav.

Anderlecht: Wellenreuther, Murillo, Lissens, Delcroix, Mykhailichenko, Lokonga, Cullen Ait El Hadj, Bruun Larsen, Amuzu, Nmecha

Direct commenté à 20h45: