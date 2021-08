Le duel Seraing-Ostende a été précédé d'une minute de silence à la mémoire de l'ex-joueur des Kustboys Franck Berrier, décédé cette semaine. Cette trêve s'est prolongée dans les premières minutes de jeu. La première alerte est venue des visiteurs avec une frappe à distance de Thierry Ambrose détournée par Guillaume Dietsch et sur le rebond Makhtar Gueye a placé son coup de tête à côté (11e). Après cette entrée en matière, Seraing a avancé avec plus d'insistance. Sur une bonne passe de Youssef Maziz dans le dos de la défense pour Marius Mouandilmadji a tiré à côté (23e) Gérald Kilota (26e) et Ablie Jallow (45e+1) ne sont pas parvenus à cadrer leurs frappes mais Maziz a donné l'avance aux Métallos sur coup franc (45e+4).

La reprise allait être amère pour les Serésiens. Après s'être débarrassé de Théo Pierrot, Gueye a égalisé (47e,1-1) et sur une perte de balle de Kilota, Ambrose a relancé les actions d'Ostende (49e, 1-2). Les Kustboys n'avaient pas cause gagnée d'autant qu'Alfons Amade s'est fait exclure pour une deuxième carte jaune (67e). Malgré cela, ils ont encore creusé l'écart par Nick Batzner, qui avait distillé deux passes décisives auparavant (73e, 1-3). Le doublé de Maziz aura redonné de l'espoir aux Métallos, en vain.