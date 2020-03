Karim Benzema s'est exprimé sur Instagram dans un échange cocasse entre lui et le Youtubeur Mohamed Henni.

Bien connu des réseaux sociaux, et plus particulièrement sur YouTube où il collectionne 1,5 million d'abonnés, Mohamed Henni a eu droit à une petite conversation privilégiée avec Karim Benzema. La star du Real Madrid se baladait sur Instagram avant de finalement inviter le supporter de l'OM pour discuter football.

Et le Français n'a élucidé aucun sujet ! Tout d'abord, il a refusé d'inviter Mathieu Valbuena à la conversation à la suite d'une demande d'un internaute. "Non, il est au fond de la mer lui, je sais pas où il est" visiblement encore échaudé par la sombre histoire de sextape où il est en conflit ouvert avec l'ancien de l'OL.

Ensuite, le supporter de l'OM et le natif de Lyon ont pu échanger sur d'autres sujets. L'ex-international français a notamment demandé au supporter de dévoiler son pire onze de l'histoire en Ligue 1. Et force est de constater que KB9 a d'autres préoccupations que le football dans la vie. Le frère de Paul, Florentin Pogba? Un inconnu ! "Il joue au foot Florentin Pogba ?" s'est-il exclamé lorsque Henni l'a propulsé dans son onze. Tout comme Aymen Abdennour, l'ancien défenseur central de Monaco.

Enfin, Karim Benzema a tenu à défendre l'attaquant de l'OM Valère Germain. En galère au Vélodrome, Mohamed Henni l'a également placé dans son onze ce qui a déplu à l'attaquant. "Valère Germain il n’est pas nul, je vais t’expliquer pourquoi" a-t-il commencé. "À Marseille il y a beaucoup de pression. Il y a des joueurs qui peuvent la supporter et d’autres non. Lui, il est sous pression. Pourquoi à Monaco il jouait bien ? À Marseille, il a bien commencé et après il a fait un match ou deux moyens et là c'était a été terminé. C’est pour ça que c’est dur pour lui. Valère Germain, si tu m’entends et que tu regardes cette vidéo, je sais que t’es un bon joueur." Souvent attaqué sur la Canebière, l'attaquant de 29 ans devrait apprécier la défense de celui qui n'a plus porté le maillot de l'équipe de France depuis cinq ans.