Yves Taildeman et Michel Dubois

Anderlecht a perdu face à Bruges (0-2) en quart de finale de la Coupe de Belgique jeudi soir. Voici les notes des deux équipes.

LES NOTES D'ANDERLECHT

Van Crombrugge 9 (Homme du match)

Sans son gardien, Anderlecht se serait pris quatre ou cinq buts. Ses arrêts les plus sensationnels : ses déviations du pied devant Vormer et Vanaken. En tout début de match, il avait déjà sauvé ses couleurs avec des arrêts face à Mata et Tau. Aussi bien au Standard que face à Bruges, Van Crombrugge a marqué des points pour l’Euro.

Luckassen 5,5