Hans Vanaken a reçu le 65e Soulier d'Or mercredi soir à Puurs. Un trophée qui récompense une année exceptionnelle pour le milieu de terrain, champion de Belgique avec le Club Bruges et élu Footballeur Pro de l'année.

"Je dois mon succès à mes statistiques en 2018, elles n'ont jamais été aussi bonnes", a commenté le Brugeois.

Vanaken, 26 ans, pointait en deuxième position, derrière Mehdi Carcela, à l'issue du premier tour de vote. "J'ai compris que ce serait difficile pour Pozuelo (troisième au classement final) de me dépasser. Carcela était le seul adversaire qui restait. Il a mérité de gagner ce premier tour", a reconnu Vanaken. Le Brugeois a ensuite récolté le plus de voix au second tour pour s'adjuger le Soulier d'Or. "Mon année 2018 a été fantastique. J'ai été champion de Belgique, j'ai été élu Footballeur Pro de l'année, mes statistiques ont été exceptionnelles, elles n'ont jamais été aussi bonnes. Tout me réussissait, les buts, les assists, l'équipe gagnait", s'est réjoui Vanaken, qui a inscrit 14 goals et délivré 17 assists en championnat en 2018, dont 7 buts et 12 passes décisives lors de l'exercice en cours.

Ces dernières années, les lauréats du Soulier d'Or ont connu une saison plus compliquée après leur sacre. Vanaken ne craint pas une telle crise. "Je n'ai pas peur de la pression supplémentaire. Ce trophée ne me changera pas, je resterai le même joueur. Les attentes seront plus élevées, c'est normal, mais je me concentrerai sur mon jeu", a expliqué Vanaken, pour qui "les prix individuels font plaisir, sont une récompense, mais ce sont les titres collectifs qui comptent."

"Je veux encore progresser, je pense que c'est possible", pense le milieu de terrain. Le fera-t-il à Bruges ou à l'étranger? "Je suis très heureux à Bruges. Je viens de prolonger mon contrat (jusqu'en 2023). Je ne partirai à l'étranger que si tout colle parfaitement."

Tessa Wullaert récompensée chez les dames

Tessa Wullaert a reçu, pour la deuxième fois, le trophée Joueuse belge de l'année.

La Red Flame, transférée cet été de Wolfsburg à Manchester City, a devancé Janice Cayman (Montpellier), tenante du titre, et Davina Philtjens (Fiorentina).

C'est la troisième fois que la meilleure joueuse belge est récompensée lors du Soulier d'Or. Wullaert s'était imposée il y a deux ans et Cayman avait été sacrée l'an passé.

Eden Hazard meilleur Belge évoluant à l'étranger

Eden Hazard (Chelsea) a reçu pour la deuxième année consécutive le trophée de Meilleur joueur belge évoluant à l'étranger.

Pas présent à Puurs, Hazard est intervenu en direct depuis Londres. Le capitaine des Diables Rouges avait reçu en décembre le titre de Sportif belge de l'année.

Leko devant Clément et ... Sa Pinto!

Le Croate Ivan Leko a reçu le trophée d'Entraîneur de l'année.

Leko (Club Bruges), 40 ans, champion de Belgique avec le Club Bruges, a récolté 258 points, 5 de plus que Philippe Clément, 44 ans, leader du championnat avec Genk, 2e avec 253 points. Ricardo Sa Pinto, 46 ans, vainqueur de la Coupe de Belgique avec le Standard, est 3e avec 98 points.

Le Brugeois Wesley Moraes est l'Espoir de l'année

Wesley Moraes a été désigné Espoir de l'année.

Le Brésilien, 22 ans, a inscrit 11 buts en 38 rencontres la saison passée, au terme de laquelle il a remporté le titre avec le Club Bruges. Cette saison, il a déjà fait trembler les filets 7 fois en 19 rencontres.

Wesley a été préféré à Sander Berge (Genk), 20 ans, Alexis Saelemaekers (Anderlecht), 19 ans. Il succède à Henry Onyekuru.

Kalinic meilleur gardien

Le Croate Lovre Kalinic a reçu pour la deuxième année consécutive le trophée de Gardien de l'année.

Kalinic, 28 ans, a signé 10 'clean sheets' avec La Gantoise. Il a été transféré à Aston Villa durant le mercato hivernal. Le Croate a été préféré à Sinan Bolat (Antwerp) et Guillermo Ochoa (Standard). Kalinic devient le premier gardien à remporter deux années de suite ce trophée, attribué pour la première fois en 2013.

Le prix a été remis par Vincent Vanasch, le dernier rempart des Red Lions champions du monde de hockey et élu Meilleur gardien du monde en 2017.

Siebe Schrijvers a inscrit le but de l'année

La reprise de Siebe Schrijvers (Club Bruges) contre l'Antwerp été désignée "But de l'année".

Schrijvers avait repris instantanément une passe de Wesley et lobé Sinan Bolat, trop avancé. Son équipier Hans Vanaken (contre Anderlecht) et le joueur de Genk Ruslan Malinovskyi (contre Saint-Trond) étaient les autres finalistes.

Le prix a été remis par le Diable Rouge Dries Mertens.