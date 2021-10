Les Feux de l'Amour version sud-américaine. Voilà comment on pourrait décrire la relation très médiatique entre Icardi et sa compagne et agent Wanda Nara. Ce samedi, la femme de 33 ans avait annoncé dans une réponse sans équivoque qu'elle se séparait du joueur du PSG. "Encore une famille que tu as détruite parce que tu es une sal...", un message rempli de classe qui laissait peu de place aux doutes. La femme accuse son mari d'avoir eu une liaison avec le mannequin argentin China Suarez.

Dans ces circonstances, le journal L'Equipe avait annoncé que le joueur était "affecté" et qu'il avait été autorisé à quitter l'entraînement pour se rendre à Milan afin d'arranger les bidons ce dimanche. Sur une story instagram, le joueur a partagé une photo de lui avec Wanda qui laissait croire qu'il avait réussi sa mission "reconquête".

Ce lundi, Wanda Nara a mis fin à ce suspense insoutenable. Non, elle ne s'est pas remise avec l'ancien attaquant de l'Inter Milan. Comme le prouve une photo sur les réseaux sociaux où elle affirme "que sa main est bien mieux sans alliance". Icardi, lui, était encore absent à l'entraînement de ce lundi.

Ce n'est pas la première fois que la vie privée du couple se retrouve sur la place publique. En 2013, Wanda avait choisi de divorcer avec Maxi Lopez, lui aussi joueur de foot argentin. Cette annonce avait fait l'effet d'une bombe car la jeune femme, qui était alors présentatrice télé, aurait en fait trompé son mari de l'époque avec un certain Mauro Icardi, ami proche de Maxi Lopez. Allégations qui ont toujours été niées par Wanda. Toujours est-il qu'un an plus tard, les nouveaux tourtereaux se sont mariés et ont eu deux filles ensemble.

Cette histoire pourrait avoir des conséquences sportives pour le PSG. Car Wanda Nara joue un rôle crucial dans la carrière du joueur. En tant qu'agent, c'est notamment elle qui règle les différents contrats de l'Argentin. Surtout qu'il semble affecté dans ses prestations par la situation. Comme le prouve son très mauvais match contre Angers ce week-end où il a erré comme une âme en peine.