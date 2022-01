Le variant Omicron a touché la Pro League ce week-end. Ainsi Zulte - Ostende a été reporté tandis que Malines a... déclaré forfait face à OHL. Pourquoi ce différent traitement de faveur? Le Malinwa avait en réalité un problème de gardien de but. Gaetan Coucke, le titulaire, et Maxime Wenssens, son remplaçant, étaient en effet contaminés par le coronavirus. Les dirigeants ont donc pensé que cela suffirait pour reporter la rencontre.

Problème: Maxime Wenssens était inscrit sur la liste de l'équipe A et celle de l'équipe B (qui évolue dans le championnat U-21). Ce qui a poussé la Pro League à refuser le report de la rencontre à cause de son règlement. Aucune exception n'a été faite par l'instance dirigeante de notre football belge.

Une situation cocasse qui a poussé la Pro League à revoir ses règles en matière de report corona, selon Het Nieuwsblad. Le conseil d'administration s'est réuni et une proposition a été élaborée puis approuvée lors d'une assemblée générale dans l'après-midi. La nouvelle règle est la suivante: il importe peu qu'un gardien soit dans la liste de l'équipe A ou B pour autant que l'un des deux gardiens infectés soit celui qui a le plus de minutes ou celui qui était dans les buts lors du dernier match.

Cela vaut pour les joueurs également. En d'autres termes, plus aucune distinction ne sera faite entre l'équipe A ou B. Les clubs auront donc plus de facilité pour trouver sept éléments qui sont infectés par le covid. Nombre nécessaire pour demander le report d'une rencontre. Même si les joueurs de champ doivent avoir joué au moins 30% de temps de jeu pour pouvoir être "éligible".

D'autres règles seront d'applications

Après avoir déjà laissé trois points sur tapis vert, Malines est donc toujours dans l'expectative. Quand ce nouveau protocole sera-t-il officiellement en place? Selon nos confrères, Malines pourra reporter sa rencontre de ce mercredi contre Genk. Les règles doivent encore être acceptées par le Conseil suprême de la Fédération belge de football, ce qui représente une formalité. À priori, l'acceptation du nouveau protocole covid devrait s'effectuer ce mardi.

Lors de ce conseil d'administration, d'autres règles vont voir le jour. Et non des moindres: à partir de la 33e journée, plus aucun report ne sera toléré par la Pro League. Que ce soit pour la Croky Cup ou les PO, un club qui a tout son effectif décimé par le Corona devra donc jouer par la porte ou la fenêtre.

Une assemblée générale extraordinaire de la Pro League, avec tous les clubs professionnels, se prononcera ce mardi après-midi sur les différentes propositions. Les 2/3 doivent accepter les nouvelles règles pour accepter les différents changements.

Une décision officielle devrait tomber cet après-midi ou demain.