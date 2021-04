Ce dernier souhaitait frapper un grand coup en sortant MPH (62 ans) de sa retraite. Contact avait été établi mais il semble que le vice-président du Standard, qui arrive en fin de contrat en juin (il y a une saison supplémentaire en option mais rien, à l’heure actuelle, n’indique qu’elle sera levée), refusera l’offre. Touché par l’intérêt, le Liégeois ne se verrait pas rempiler maintenant.

D’autres noms figurent sur la liste des dirigeants du football congolais et parmi eux, on retrouve celui de l’ancien sélectionneur des Diables et ex-joueur du Standard, Marc Wilmots. À 52 ans, celui qui a déjà coaché une équipe africaine avec son passage en Côte d’Ivoire est libre depuis la fin de son aventure avec les Ivoiriens.