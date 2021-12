RMC Sport annonce qu'une certaine incertitude plane autour de la tenue de la CAN. Prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022, la compétition pourrait être annulée à cause de la pandémie qui frappe durement le continent africain.

"Ce qui était encore une réflexion il y a plusieurs semaines est devenue bien plus qu’une probabilité ces derniers jours. Selon nos informations, la Confédération africaine de football (CAF) pourrait annoncer une annulation de cette édition. La réflexion est en tout cas engagée", annoncent nos confrères.

Dernière vainqueur, l'Algérie pourrait donc ne pas défendre son titre. Une tristesse d'autant plus que la dernière édition, prévue normalement en 2021, avait également été annulée. Autre problème: la volonté des grands clubs européens et notamment anglais. "Les joueurs africains appelés par leur sélection devraient ainsi effectuer une quarantaine à leur retour au Royaume-Uni, ce qui priverait donc les clubs de leurs joueurs pour une durée plus longue. Et le pays est actuellement touché par une vague importante de cas de Covid", précise RMC.

En cas de nouveau coup dur, la prochaine édition aura lieu entre juin et juillet 2023 en Côte d'Ivoire. Normalement disputée en début d'année, la compétition a déjà dû être décalé à cause de la Coupe du monde au Qatar. Bref, les problèmes s'enchaînent pour la grande messe du football africain.